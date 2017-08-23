На Житомирщині правопорядок та безпеку громадян у День Незалежності забезпечуватимуть понад 200 поліцейських. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, у населених пунктах області пройде близько двадцяти масових заходів, присвячених головному державному святу України. Упродовж цього періоду для публічної безпеки та правопорядку додатково залучатиметься понад 200 поліцейських.

Поліція Житомирщини працює у посиленому варіанті несення служби і вживає необхідних заходів безпеки задля підтримання правопорядку, а також попередження небезпечних ситуацій під час проведення запланованих урочистостей.

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24 серпня у м. Житомирі та районних центрах області пройдуть близько 20 масових заходів, присвячених Дню Незалежності. Очікується, що участь у них візьмуть понад 10 тисяч полісян та гостей Житомирщини.

Зокрема, в обласному центрі пройде 3 масових заходи за участі понад 3 тисяч житомирян та гостей міста. Правопорядок тут охоронятимуть понад 70 поліцейських.

" Ми готові до відповідальної роботи у цей період і маємо достатньо сил та засобів для забезпечення правопорядок та безпеку жителів Житомирщини", - розповів УНІАН начальник Головного управління Нацполіції в області В’ячеслав Печененко.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з відзначенням Дня Державного прапора та 26-ї річниці незалежності України у період з 16 по 28 серпня в Києві діють тимчасові обмеження руху транспорту.