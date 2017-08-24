У Сумах розгорнули найбільший український прапор у світі

У Сумах сьогодні з нагоди Дня Незалежності розгорнули найбільший український прапор у світі розміром 60 на 40 метрів і площею 2,4 тисяч квадратних метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, організатором заходу виступив Сумський міський центр дозвілля молоді, а участь у ньому взяли сотні осіб.

Перед цим кілька тисяч жителів і гостей Сум пройшли ходою центром міста і пронесли синьо-жовтий стяг розміром 50 на 3 метри. Багато людей були у вишиванках, і їх не злякала навіть негода, оскільки сьогодні в місті періодично йде дощ.

Урочистості в Сумах, присвячені Дню Незалежності, розпочалися з покладання квітів до пам‘ятного знаку на честь Героїв Небесної сотні, після чого учасники заходу перейшли до Алеї Героїв на міському кладовищі, де вшанували пам’ять бійців, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції.

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Присутні поклали квіти до могил героїв. Після пам’ятного мітингу-реквієм учасники заходів рушили до центру міста, де поклали квіти до підніжжя пам’ятника Тарасу Шевченку. Тут також відбувся святковий концерт «Слався, рідна Україно, наша земле золота!», а в обласній філармонії – благодійний концерт «З днем народження, країно!».

Під час святкування містяни мають намір встановити сьогодні рекорд України в номінації «Найбільший символ міста, вишитий на тканині» площею 5,25 кв. м.

А в ніч із 24 на 25 серпня вперше в Сумах відбудеться нічний турнір з вуличного футболу, що пройде на двох майданчиках формату 20 на 10 метрів, участь у ньому візьмуть 32 команди.

Наразі святкові заходи у місті тривають.