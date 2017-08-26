Авіашоу на Дніпропетровщині в День Незалежності зібрало 25 тисяч глядачів - Резніченко (фото)

Масштабне авіашоу «Вільне небо» селі Майському на Дніпропетровщині, що відбулося у День Незалежності, відвідало понад 25 тисяч глядачів. Про це розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, повідомляєпрес-служба облдержадміністрації.

У 2017 році пройшов вже другий авіаційний фестиваль на честь Дня Незалежності, організований командою Валентина Резніченка. В його рамках відбулося тригодиннеавіашоу за участю 20 літаків, також глядачі побачиливиступи парашутистів.

«Люди завжди заздрили птахам, їх вмінню підніматися унебо, бути насправді вільними. Історія України - це історіяпро те, як ми довгі роки намагалися розправити свої«крила», стати по-справжньому вільними і незалежними. Вже другий рік поспіль ми святкуємо День Незалежності, організовуючи авіашоу «Вільне небо». В цьому році бувпобитий торішній рекорд - під час польоту парашутистирозгорнули два прапора, один з них 9 на 12 метрів. Ценайбільший прапор України, який колинебудь піднімався унебо», - зазначив голова ДніпроОДА Валентин Резніченко.

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На авіашоу перед глядачами виступили повітряні аси з Дніпра, Харкова, Києва, Запоріжжя. Особливу увагуглядачів викликали польоти літаків «Як-52», «Су-31», а також пілотажної групи «реактивників» «L-29», які за допомогою димів намалювали в небі серце. На завершенняперфомансу реактивні літаки зобразили у небі прапор України. Також глядачі побачили літаки «Mooney», «Cessna» та «Piper». Обов'язковими умовами для пілотів під час шоу були збереження безпечних висот та контроль лініїпілотажу: його дозволялося показувати не ближче 200 метрів до людей.

На святі були представлені розваги для всіх вікових груп: майданчики для дитячих ігор та розваг, виставка-ярмарок hand-made, фуд-корти. Після авіашоу виступили відоміукраїнські гурти Tril, Selfy, "Скрябін". Вхід на авіафестиваль другий рік поспіль був безкоштовним.