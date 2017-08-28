Більшість одеських першокласників навчатиметься українською мовою
11:26, 28 серпня 2017Суспільство
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Більше 6 тис. першокласників будуть навчатися в українських класах, решта — в російськомовних.
В Одесі працює 123 школи \ Фото УНІАН
Більшість першокласників в одеських школах будуть отримувати знання в класах з українською мовою навчання, передає Думская.net.
Читайте такожПсихолог розповіла про чотири кроки, які можуть значно полегшити навчальний процесЯк повідомила на апаратній нараді в мерії директор департаменту освіти і науки міськради Олена Буйневич, станом на 15 серпня було подано понад 11 тис. заявок на вступ у перший клас.
«Це число збільшується, заявки надходять кожен день», - зазначила вона.
Нагадаємо, в Одесі працює 275 навчальних закладів, у тому числі 123 школи.
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