Більшість одеських першокласників навчатиметься українською мовою

Більшість першокласників в одеських школах будуть отримувати знання в класах з українською мовою навчання, передає Думская.net.

Читайте такожПсихолог розповіла про чотири кроки, які можуть значно полегшити навчальний процесЯк повідомила на апаратній нараді в мерії директор департаменту освіти і науки міськради Олена Буйневич, станом на 15 серпня було подано понад 11 тис. заявок на вступ у перший клас.

«Це число збільшується, заявки надходять кожен день», - зазначила вона.

Нагадаємо, в Одесі працює 275 навчальних закладів, у тому числі 123 школи.