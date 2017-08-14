Перший раз у перший клас: як підготувати дитину до школи

Школа - один із найважливіших етапів у житті дитини та її батьків. Зараз багато хто щосили підтягує дітей для того, щоб дитина "відзначалася" на уроках, а деякі навпаки діють за принципом: "Насолоджуйся свободою".

Але в першу чергу, рекомендується підготувати дитину морально, щоб перші тижні навчання не були для школяра суцільною мукою. І зайнятися цим потрібно якомога раніше.

Психологи рекомендують звернути увагу на шкільну зрілість. Шкільна зрілість - це такий рівень розвитку здібностей і здоров'я дитини, при якому вимоги систематичного навчання, навантаження, шкільний режим життя не будуть надмірно обтяжливими для дитини і не матимуть негативного впливу на її соматичне і психічне здоров'я.

Вона включає в себе:

- соціальну готовність;

- вольову зрілість;

- інтелектуальну зрілість.

Соціальна компетентність – це вміння дитини будувати, розвивати стосунки з іншими дітьми, керуючись існуючими моральними нормами. Ця якість формується у дитини тільки в спілкуванні з товаришами. Тому для формування цієї якості необхідно відвідування дитячого садка, де діти мають спеціально відведений час для ігор.

Вольова зрілість також дуже важлива для першокласника. У школі діти повинні робити не тільки те, що їм хочеться, а й те, що вимагають. Слухатися вчителя легко зможуть діти, яких виховували в строгості, а от з більш м'якими дітьми краще проводити бесіди - пояснювати обов'язки з іграшками у формі гри.

Інтелектуальна зрілість дітей - це словниковий запас, кругозір і знання про навколишній світ. Так що займатися з дитиною все-таки варто, але не треба її перевантажувати. Заняття не повинні за тривалістю перевищувати 30 хвилин в день. Добре, якщо ви зможете займатися в один і той же час, це допоможе дитині звикнути до навантажень і дисциплінує її. Для цього не обов'язково проходити спеціальну підготовку.

Ви можете робити письмові вправи (намалювати палички або кружечки), рахувати яблука або цукерки, грати з дитиною в доміно, шашки, прочитати коротку дитячу розповідь або казку і спробувати її обговорити.

Не забувайте і про зміну режиму. В школу дитині доведеться вставати рано, але це не так то просто, адже раніше їй не потрібно було цього робити. Тому про це треба подумати заздалегідь. Звичайно ж діти не люблять вставати раніше, але ви завжди можете вдатися до хитрощів.

Наприклад, покликати дитину на ринок за свіжими улюбленими фруктами і ягодами, відправитися до відкриття магазину зі шкільним приладдям, щоб вибрати найкрасивіші і так далі.

До речі, шопінг теж послужить свого роду підготовкою. Діти люблять красиві дрібниці - повеселіться з дитиною, вибираючи канцелярію до школи. Купіть разом зошити, щоденник, закладки, ручки - вибирайте різнокольорові, діти люблять ними малювати. Так дитина отримає позитивні емоції, пов'язані зі школою ще до початку навчального року.

Скажіть своїй дитині, що ви будете з нею поруч, навіть якщо їй буде важко. Звичайно варто поговорити і про те, скільки нових друзів у нього з'явиться, про шкільні свята і так далі. Але не забувайте повторювати, що ви завжди підтримаєте її. Якщо ви разом - вам все під силу.

Проявіть терпіння - не лайтеся через перші погані оцінки. Після літнього відпочинку потрібно буде підлаштуватися під новий ритм життя, а значить зосередженість і увага прийдуть не відразу. Хваліть дитину за її досягнення.

Обговорюйте з дитиною її шкільний день - що їй сподобалося, що ні, що запам'яталося, що було цікавого. Дуже важливо під час цих розмов зберігати безоціночну позицію.

Займайтеся фізичною підготовкою і зміцненням імунітету свого майбутнього першокласника. У школі дітям доводиться довго сидіти, через що страждають м'язи і хребет. Намагайтеся щоб вона проводила час активно, можете разом підтягуватися або віджиматися.

І наостанок... Пам'ятайте, що навіть при найкращій підготовці дитина все одно пройде період адаптації. У першокласників - при правильній дошкільній підготовці - він триває в середньому 1,5 місяця, у п'ятикласників – місяць, у решти 2 – 3 тижні. Головне виробити режим - все потрібно робити строго по годинах. Не перевантажуйте дитину домашніми справами і забезпечуйте її часом для відпочинку.

Будьте уважні до своєї дитини, і тоді ви без проблем зможете пережити важкий вересень.