У Житомирській області учасники АТО стали власниками понад 2,5 тисяч земельних ділянок

У Житомирській області учасники АТО стали власниками 2 тис. 672 земельних ділянок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, на Житомирщині з часу запровадження ініціативи про забезпечення земельними ділянками учасники АТО оформили у власність 2 тис. 672 земельні ділянки загальною площею 2 тис. 622 гектара.

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Безпосередньо Головним управлінням Держгеокадастру у Житомирській області за цей період видано 1 тис. 910 наказів про затвердження проектів землеустрою та передачу у власність учасникам АТО земельних ділянок загальною площею 2 тис. 424,4 гектара. Органи місцевого самоврядування прийняли 762 таких рішення на землі загальною площею 197,6 гектара.

Найбільшу кількість земельних ділянок передали у власність військовим у Житомирському (661 наділ загальною площею 137,8 га), Чуднівському (491 ділянка загальною площею 958,9 га) та Андрушівському (253 наділи загальною площею 486,1 га) районах Житомирської області.

На сьогодні до Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області та органів місцевого самоврядування регіону учасники АТО подали 13 тис. 882 заяви про надання земельних ділянок у власність. За результатами їх розгляду військовим надано 7 тис. 436 дозволів на розроблення проектів землеустрою для відведення земельних ділянок загальною площею 7 тис. 309,8 гектара.