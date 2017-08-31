Сутички під Радою у серпні 2015: підозрюваним у підриві гранати восени винесуть вирок - А.Геращенко

Суд восени винесе вирок Ігорю Гуменюку та Сергію Крайняку, яких підозрюють у підриві гранати 31 серпня 2015 року біля Верховної Ради. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив народний депутат, член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

Читайте такожУ Києві вшанували пам`ять загиблих рік тому біля ВР бійців Нацгвардії

Він нагадав, що стосовно подій 31 серпня 2015 року на площі Конституції біля парламенту триває два розслідування, є кримінальне провадження проти Гуменюка та Крайняка, його розглядає Шевченківський районний суд Києва.

“Засідання тривають регулярно, і очікується, що в жовтні, максимум, у листопаді буде винесено вирок суду. Скоріш за все, суд дослухається до аргументів слідства та прокуратури. Той, хто кидав гранату, має отримати пожиттєве ув’язнення, в цьому немає сумніву”, - сказав Геращенко.

Говорячи про інше кримінальне провадження - щодо спроб прорвати шеренгу нацгвардійців, нападу на них, побиття, Геращенко зазначив, що це провадження також розглядає суд, у справі фігурують понад 10 обвинувачуваних, в тому числі й колишні народні депутати.

Крім того, Геращенко зазначив, що у справі про вбивство чотирьох військовослужбовців Нацгвардії слідству не вдалося знайти докази того, що до цієї справи причетний ще хтось, крім двох осіб – Гуменюка та Крайняка.

“Слідство вже приблизно розуміє про що йдеться, і ми знаємо, що цей кидок гранати був не єдиний у цей день, і що до цього причетні особи, які діяли в інтересах спецслужб іноземних держав. Було завдання створити щось мерзенне, щоб показати, що в Україні не все гаразд. Наразі обвинувачуються лише двоє. На жаль, слідству не вдалося встановити, хто напоумив цих хлопців на такий вчинок. А самі вони не дають жодних показів з цього приводу”, - сказав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля ВР відбулися масові заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу стали штурмувати парламент, жбурляти бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 людей постраждали.

За підозрою в застосуванні гранати тоді затримали колишнього бійця батальйону спецпризначення "Січ" МВС України Ігоря Гуменюка. Пізніше було затримано бійця добровольчого батальйону "Карпатська Січ" Сергія Крайняка.

Підозри у кримінальному провадженні щодо подій 31 серпня оголосили членам партії «Свобода» Юрію Сиротюку, Едуарду Леонову, Ігорю Швайці та іншим.