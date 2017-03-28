Масові заворушення під Радою у серпні 2015-го: розгляд справи перенесено на невизначений термін

Судове засідання у справі за обвинуваченням активістів ВО “Свобода” у скоєнні теракту під будівлею Верховної Ради України 31 серпня 2015 року, під час чого загинули 4 нацгвардійців, перенесено на невизначений термін.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив суддя Юрій Зубець Подільського районного суду Києва, в якому на розгляді перебуває кримінальне провадження.

На початку судового засідання він розглядав клопотання про відвід головуючого у справі судді Василя Бородія, відмовивши стороні захисту у задоволенні цього клопотання. Після цього захисники обвинувачених заявили про відвід самому Зубцю, мотивувавши своє клопотання тим, що на їх думку, він є упередженим.

Таким чином судове засідання відкладено на невизначений термін для визначення нового судді, який розглядатиме клопотання про відвід судді Зубця.

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Водночас, як зазначили журналістам представники суду, визначити нового суддю буде складно, оскільки практично всі судді суду в той чи інший спосіб брали участь в судових засіданнях у цій справі раніше.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля ВР сталися заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати парламент, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

Серед обвинувачених – голова фракції ВО «Свобода» у Київраді Юрій Сиротюк та колишні народні депутати-«свободівці» Ігор Швайка, Едуард Леонов та Ігор Сабій.