У Львові похмурий фасад школи перетворили на різнобарвне полотно (відео)

За пензлі взялися і діти, і батьки з вчителями. І навіть випускники школи. Гроші на це збирали на конкурсах з благоустрою. А коли фінансів забракло, діти зорганізували ярмарки і продавали власні вироби.

Хоч малюнки спочатку спланували на папері, та потім вже на стінах почали фантазувати та імпровізувати. На одній стіні шкільні художники зобразили місто майбутнього, на іншій - мальовничий Львів.