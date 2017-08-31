У Львові похмурий фасад школи перетворили на різнобарвне полотно (відео)
14:34, 31 серпня 2017Суспільство
37 0
На одній стіні шкільні художники зобразили місто майбутнього, на іншій - мальовничий Львів.
Кадр з відео ТСН
За пензлі взялися і діти, і батьки з вчителями. І навіть випускники школи. Гроші на це збирали на конкурсах з благоустрою. А коли фінансів забракло, діти зорганізували ярмарки і продавали власні вироби.
Хоч малюнки спочатку спланували на папері, та потім вже на стінах почали фантазувати та імпровізувати. На одній стіні шкільні художники зобразили місто майбутнього, на іншій - мальовничий Львів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter