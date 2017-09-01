Прокуратура повідомила про підозру меру Ірпеня

Міському голові Ірпеня Володимиру Карплюку повідомлено про підозру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

«Прокурором Київської області повідомлено про підозру міському голові Ірпеня, який, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Сарафан», не маючи усіх необхідних дозволів та ліцензії на будівництво житлового комплексу, порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, внаслідок чого одна людина загинула, а іншій спричинено тяжкі тілесні ушкодження», - йдеться у повідомленні.

Карплюк підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) КК України.

Як встановили слідчі, Карплюк у 2011 році, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Сарафан» та будучи особою, яка зобов'язана дотримуватися правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, достовірно знаючи, що вказане товариство не має ліцензії на будівельну діяльність та дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою при виконанні будівельно-монтажних робіт, умисно порушив вимоги правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду.

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«Не дбаючи про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання робіт, підозрюваний не призначив працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, ведення робіт за проектами виконання робіт або технологічними картами, що, в свою чергу, призвело до аварії гусеничного крану та падіння його стріли на будівлю й людей. Внаслідок аварії одна людина загинула на місці події, а інша отримала тяжкі тілесні ушкодження», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зауважили, що «завдяки корупційним зв’язкам та користуючись безпорадним станом потерпілих заробітчан з Рівненщини, тривалий час Карплюку вдавалося уникнути кримінальної відповідальності».

Меру Ірпеня загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі строком до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, Карплюк також є фігурантом справи про розкрадення бюджетних коштів та земель. Як встановило слідство, Карплюк разом зі своїм першим заступником Дмитром Христюком та іншими особами «вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини з метою розкрадання бюджетних коштів і земель на території міста Ірпеня, що становить десятки мільйонів гривень збитків".