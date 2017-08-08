Прокуратура повторно викликала заступника мера Ірпеня Христюка для вручення підозри

Прокуратура Київської області викликає першого заступника ірпінського міського голови Дмитра Христюка для вручення повідомлення про підозру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

«Прокуратурою Київської області 1 серпня 2017 року викликався перший заступник ірпінського міського голови Дмитро Христюк на 07.08.2017 на 11:00 для проведення слідчих дій за його участю у кримінальному провадженні № 42016111200000878. Однак у зазначений час Дмитро Христюк до прокуратури області не з’явився», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що з огляду на викладене Христюк, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Кримінального процесуального кодексу України, викликається на 11 серпня 2017 року на 11:00 до прокуратури Київської області «для вручення йому повідомлення про підозру та допиту як підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні».

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Як повідомляв УНІАН, 7 червня мер міста Ірпеня Володимир Карплюк заявив, що поліція проводить обшук в міській раді. «Кожного разу, як я перебуваю у закордонному відрядженні (зараз ми разом із заступниками ірпінського міського голови Дмитром Христюком та Наталією Семко перебуваємо у службовому відрядженні у США), до міської ради Ірпеня приходить поліція з обшуками. Сьогодні до Ірпеня завітали працівники Обухівської поліції на підставі ухвал Обухівського суду. У замовному характері цих обшуків вже давно ніхто не сумнівається», - написав того дня мер у Facebook.

За словами Карплюка, «працівники поліції повідомили, що вони думають, що Ірпінська міська влада ремонтувала дороги в місті та укладала асфальт з можливою вигодою для себе».