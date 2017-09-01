Політики, антикорупціонери та зірки: хто із відомих українців прийшов на лінійку до 1 вересня

В Україні святкують День знань – початок нового навчального року. Відомі посадовці, політики та актори також прийшли підтримати своїх чад на урочистій лінійці.

Відповідними фото відомі українці діляться у соцмережах.

Зокрема, нардеп, Семен Семенченко привів синів до школи – наймолодший син Семенченка іде в перший клас.

Голова НАЗК Наталія Корчак також привела сина до школи.

Не залишилися в стороні і нардепи Вікторія Сюмар, яка поділилась знімком із дочкою.

На святковій лінійці також помітили і парламентаря Ігоря Мосійчука.

Український телеведучий Сергій Притула також поділився світлиною із лінійки сина.

1 вересня Дмитрик Притула сьогодні провів урочисту лінійку #варяти #1вересня #варятишоу #першеукраїномовнегуморшоу Публикация от Вар'яти-шоу (@varyatyshow) Сен 1 2017 в 12:45 PDT

Телеведуча Лідія Таран також провела доньку до школи.