Політики, антикорупціонери та зірки: хто із відомих українців прийшов на лінійку до 1 вересня
13:45, 01 вересня 2017Суспільство
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Відомі українці прийшли підтримати своїх дітей на 1 вересня.
Дітей прийшли підтримати зірки, політики та посадовці / фото УНІАН
В Україні святкують День знань – початок нового навчального року. Відомі посадовці, політики та актори також прийшли підтримати своїх чад на урочистій лінійці.
Відповідними фото відомі українці діляться у соцмережах.
Зокрема, нардеп, Семен Семенченко привів синів до школи – наймолодший син Семенченка іде в перший клас.
Голова НАЗК Наталія Корчак також привела сина до школи.
Не залишилися в стороні і нардепи Вікторія Сюмар, яка поділилась знімком із дочкою.
На святковій лінійці також помітили і парламентаря Ігоря Мосійчука.
Український телеведучий Сергій Притула також поділився світлиною із лінійки сина.
Телеведуча Лідія Таран також провела доньку до школи.
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