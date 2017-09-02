Порошенко вимагає від російських окупантів припинити напади на українську церкву в Криму

Президент Петро Порошенко вимагає припинити напади на українську церкву у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив під час зустрічі з предстоятелями церков та героями України.

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Порошенко назвав неприйнятним напад на храм Святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира Української православної церкви Київського патріархату в Сімферополі.

«Ми маємо захищати і свою державу, і своїх громадян, і свою віру, так само, до речі, як захищати українську церкву, на яку днями скоєно напад в окупованому Криму. Ми не збираємось із цим ні миритися, ні приймати. І вимагаємо припинити дії проти української церкви», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня у тимчасово окупованому Сімферополі російські судові пристави вивезли церковне начиння з храму Святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира УПЦ Київського патріархату, який вранці заблокували спецслужби.

За словами архієпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента, пристави забрали хрест, церковний посуд, раритетні ікони, столовий посуд з порцеляни і богемського кришталю, що були подаровані церкві, а також килими.

При цьому опис речей не складався, архієпископу не пропонували підписати акт про вилучення церковного майна.

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, в якій вимагало від окупаційної влади припинити втручання у діяльність Кримської єпархії УПЦ КП.