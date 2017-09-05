"Сукні за десятки тисяч, глибоке декольте і схудла Луценко": чим дивували нардепи в перший день Ради (фото)

Народні депутати у перший день роботи Ради прийшли на роботу відпочилі, засмаглі і у відмінному настрої, пише "Страна".

Здивувала своїм зовнішнім виглядом народний депутат Ірина Луценко. Дружина генерального прокурора з'явилася у сесійній залі у яскраво-жовтому платті і з новою зачіскою.

Нардеп від БПП помітно схудла. У кулуарах подейкують, що, можливо, 51-річна Ірина Луценко зробила пластику обличчя.

Представниця "Народного фронту" в парламенті Тетяна Донець прийшла в Раду в вишиванці.

Як виявилося, це плаття від українського дизайнера Юлії Магдич. Коштує таке 37 152 гривень і зараз є в наявності.

У сукні-пальто від Магдич з'явилася в Раду інша депутат - Марія Іонова з БПП.

Модель сукні-пальто нардепа Іонової з лімітованій серії називається "Опіум" і коштує $3050 або 78 995 грн за курсом НБУ на 05.09.2017 р. Виконано з 100% вовни.

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Для своїх колекцій Юлія Магдич використовує мотиви орнаментів Київської Русі, зображення слов'янських богів, а також традиційну вишивку, дещо трансформуючи її.

У невластивому для себе вбранні прийшла в парламент нардеп Вікторія Войціцька. Завжди скромна депутат вибрала червону сукню з глибоким декольте.