"Сукні за десятки тисяч, глибоке декольте і схудла Луценко": чим дивували нардепи в перший день Ради (фото)
Нардеп від БПП помітно схудла. У кулуарах подейкують, що, можливо, 51-річна Ірина Луценко зробила пластику обличчя.
Народні депутати у перший день роботи Ради прийшли на роботу відпочилі, засмаглі і у відмінному настрої, пише "Страна".
Здивувала своїм зовнішнім виглядом народний депутат Ірина Луценко. Дружина генерального прокурора з'явилася у сесійній залі у яскраво-жовтому платті і з новою зачіскою.
Нардеп від БПП помітно схудла. У кулуарах подейкують, що, можливо, 51-річна Ірина Луценко зробила пластику обличчя.
Представниця "Народного фронту" в парламенті Тетяна Донець прийшла в Раду в вишиванці.
Як виявилося, це плаття від українського дизайнера Юлії Магдич. Коштує таке 37 152 гривень і зараз є в наявності.
У сукні-пальто від Магдич з'явилася в Раду інша депутат - Марія Іонова з БПП.
Модель сукні-пальто нардепа Іонової з лімітованій серії називається "Опіум" і коштує $3050 або 78 995 грн за курсом НБУ на 05.09.2017 р. Виконано з 100% вовни.
Читайте такожУже не школярки: топ-5 найбезглуздіших вбрань випускниць (відео)
Для своїх колекцій Юлія Магдич використовує мотиви орнаментів Київської Русі, зображення слов'янських богів, а також традиційну вишивку, дещо трансформуючи її.
У невластивому для себе вбранні прийшла в парламент нардеп Вікторія Войціцька. Завжди скромна депутат вибрала червону сукню з глибоким декольте.