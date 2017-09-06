Житомирська школа вищої спортивної майстерності отримала сертифікат на 140 тисяч гривень

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич підписав сертифікат на 140 тис. грн для придбання байдарки школі вищої спортивної майстерності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, у Житомирській області активно розвивається веслування на байдарках і каное. До Дня фізичного виховання та спорту Житомирська обласна школа вищої спортивної майстерності отримала сертифікат від голови облдержадміністрації Ігоря Гундича на суму 140 тис. грн.

Читайте такожГолова Житомирської ОДА Гундич відзначив найактивніших підприємців області

За ці гроші закуплять байдарку для підготовки спортсменів до XXXII Літніх Олімпійських ігор (Токіо) 2020.

Сертифікат вручив сьогодні, 6 вересня, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута.

Отримав сертифікат призер чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное, володар Ордена Данила Галицького, учасник перших Європейських Олімпійських ігор Олександр Сенкевич.

"Сьогодні на урочистостях було вручено, зокрема, 4 сертифікати по 25 тис. грн і два сертифікати - по 20 тис. грн. Окрім цього, було нагороджено й інших спортсменів області", - уточнили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Так, зокрема, сертифікати на 25 тис. грн отримали срібні призери XXIII 23-х Дефлімпійський ігор 2017 року з волейболу, члени національної збірної команди України з волейболу Ігор Завіруха і Олег Антонюк та тренери Олександр Краснощоков і Василь Глабчук.

А сертифікатами на 20 тис. грн відзначили спортсмена-інструктора штатної збірної команди України серед спортсменів з інвалідністю, бронзового призера XXIII 23-тіх Дефлімпійський ігор 2017 року з дзюдо Луку Нетягу та тренера Сергія Товчигу.