Титул "Міс Україна-2017" виборола 18-річна киянка (відео)

02:11, 07 вересня 2017
Суспільство
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Дівчина виборола звання найвродливішої незаміжньої українки.

Кадр з відео ТСН

Уже відоме ім'я власниці титулу "Міс Україна-2017". Звання найвродливішої незаміжньої українки виборола 18-річна киянка Поліна Ткач.
Шоу відбулося в палаці "Україна" ввечері 6 вересня.

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Теги: #Міс Україна-2017#Поліна Ткач