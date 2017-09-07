Титул "Міс Україна-2017" виборола 18-річна киянка (відео)
02:11, 07 вересня 2017Суспільство
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Дівчина виборола звання найвродливішої незаміжньої українки.
Кадр з відео ТСН
Уже відоме ім'я власниці титулу "Міс Україна-2017". Звання найвродливішої незаміжньої українки виборола 18-річна киянка Поліна Ткач.
Шоу відбулося в палаці "Україна" ввечері 6 вересня.
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