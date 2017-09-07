Титул "Міс Україна-2017" виборола 18-річна киянка (відео)

Дівчина виборола звання найвродливішої незаміжньої українки.

Уже відоме ім'я власниці титулу "Міс Україна-2017". Звання найвродливішої незаміжньої українки виборола 18-річна киянка Поліна Ткач.

Шоу відбулося в палаці "Україна" ввечері 6 вересня. Читайте такожМатематик, власниця найдовшої коси та дівчина, що перемогла рак: хто боротиметься за титул "Міс Україна-2017" (відео)

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