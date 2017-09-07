У Харкові пройшов всеукраїнський олімпійський урок із президентом НОК України Сергієм Бубкою

5 вересня в Харківському державному вищому училищі фізичної культури № 1 в рамках Всеукраїнського олімпійського уроку відбулася урочиста лінійка напередодні Дня фізичної культури і спорту України, який відзначається 9 вересня. У це свято традиційно проходять спартакіади, змагання, марафони та інші масові спортивні заходи, переможцям яких вручають грамоти та цінні подарунки. Ще одна з традицій цього свята - вшанування ветеранів українського спорту.

Учнів спортивних відділень училища відвідали:

Бубка Сергій Назарович - президент Національного олімпійського комітету України, перший віце-президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, член виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету, олімпійський чемпіон, Герой України; Кириленко Віталій Володимирович - начальник Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації; Христоєв Віктор Анатолійович - голова відділення НОК України в Харківській області, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Доровський Олександр Вікторович - генеральний директор ТОВ "Фармацевтична компанія «Здоров'я», перший віце-президент Асоціації спортивної боротьби України, меценат училища, Новіков Володимир Володимирович - перший заступник генерального директора ТОВ "Фармацевтична компанія « Здоров'я».

Урок розпочався з привітальної промови директора училища Назаренко Юрія Вікторовича до почесних гостей і учнів училища, в якій він подякував Сергію Назаровичу Бубці за надану увагу до навчального закладу, зазначив його високий авторитет і повагу серед українських спортсменів.

Сергій Бубка привітав усіх присутніх з професійним святом, а в своєму зверненні до вихованців училища відзначив роль освіти для спортсмена, важливість навчання і відповідального ставлення до нього. Разом з директором училища він нагородив кращих спортсменів за високі спортивні досягнення на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Дипломи та цінні подарунки від Олімпійського комітету отримали: Шерстюк Мар′я, відділення велоспорту; Федіна Марта, відділення плавання синхронного; · Денисенко Владислав, відділення велоспорту; Коваленко Олександра, відділення плавання синхронного; Книш Ярослав, відділення дзюдо; Котяш Василь, відділення тхеквондо ВТФ; Нестеркін Валентин, відділення плавання; Євсєєнко Олександр, відділення з вільної боротьби.

Вже протягом трьох років фармацевтична компанія «Здоров'я» фінансово підтримує спортсменів Харківщини, які досягли успіхів на змаганнях європейського та світового рівнів. Грошові премії від генерального директора компанії Олександра Доровського в цьому році отримали вихованки відділення синхронного плавання: срібні призери чемпіонату світу - Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина і Нарєжна Яна та срібні призери чемпіонату Європи серед юніорів – Бурдова Олександра, Бережна Валерія, Серікова Мар′яна, Гришко Вероніка, Коваленко Олександра, Носова Анна, Федіна Марта, Корнєєва Дар′я.

"Турбота про розвиток фізичної культури і спорту - найважливіша складова соціальної політики не тільки держави, а й соціально відповідальних компаній. Ми втілюємо ідеї здорового способу життя, щоб діти займалися спортом і у них з'являлося бажання всебічно розвиватися. Бажаю всім щастя, миру, здоров'я і нових перемог! " - звертаючись до почесних гостей і вихованців училища зазначив Олександр Доровський.