ЗМІ повідомили про незаконний збір врожаю рейдерами у Херсонській області (відео)

Підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ "Глобал-Інвест", учасником якого є Каракаш Еррол - громадянин США, страждає від рейдерства під прикриттям керівництва Головного управління Національної поліції у Херсонській області. Про це пише видання "Апостроф" .

Зазначається, що підприємство вже тиждень не може зібрати урожай сої на орендованій землі через блокаду злочинного угруповання в особі Ракібова А., Ракібова Ст., Ракібова Х., Ракібова А., Кузішиної А. В., Лабенко П. І. та Лабенко С. В. Угруповання за даними видання, працює під прикриттям правоохоронних органів.

Мова йде про близько 300 гектарів засіяних соєю.

Повідомляється, що 6 вересня невідомі особи з охоронною фірмою та загоном спецпризначенців поліції, заїхали на орендовані ТОВ "Глобал-Інвест" земельні ділянки, і почали збір урожаю сої власними комбайнами.

"Через постійні напади і покоси на полях "Глобал-Інвест" з боку третіх осіб посіви сої та інших культур були арештовані в рамках справи про банкрутство ТОВ "Глобал-Інвест" на підставі ухвали господарського суду Херсонської області від 27.07.2017 року про вжиття заходів забезпечення, у відповідності з якою було накладено арешт на посіви сільськогосподарських культур, що належать на праві власності боржнику і знаходяться на орендованих ТОВ "Глобал-Інвест" земельних ділянках", - пише видання.

Постановою ВДВС Суворовського РВ м. Херсон від 04.08.2017 р., По ВП №54444368 накладено арешт на посіви соняшнику та сої, які перебувають в оренді ТОВ "Глобал-Інвест" шляхом складання державним виконавцем акта опису і арешту майна з подальшою передачею на відповідальне зберігання боржникові і заборонено обробку і збирання зазначених посівів та врожаю з них третім особам.

Однак, незважаючи на існуючі договори оренди, рішення суду про арешт, працівники поліції не реагують.

Дзвінки на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ і Головного управління Національної поліції у Херсонській області, виклики поліції не дали ніякого результату. Злочинці так і не припиняють косити урожай.

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Постійнодіюча антирейдерська комісія при Головному управлінні юстиції у Херсонській області, на яку покладено обов'язок здійснювати заходи щодо запобігання подібних ситуацій, також не діє.

Відповідне звернення до Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ за бездіяльності, його структурних підрозділів, вже подано.

Повідомляється, що керівництво поліції на чолі з в. о. ГУ ПП в Херсонській області Цапом М. М. явно стоїть на боці рейдерів.

Замість того, щоб заблокувати незаконний збір врожаю з боку ФГ "Лабенок" та притягнути до відповідальності винних осіб, головне слідче управління Національної поліції у Херсонській області просто кришує злочин і порушує проплачені кримінальні справи саме з боку рейдерів ФГ "Оазис-Півдня" в особі Ракібова А., Ракібова Ст., Ракібова Х., Ракібова А., Кузішиної А. В., та ФГ "Лабенок" в особі Лабенко П. І. та Лабенко С. В.

Так, слідчим СУ ГУ ПП в Херсонській області Синяковим С. В. без правових підстав, в рамках кримінального провадження очевидних інтересах ФГ "Лабенок" шляхом зловживання службового становища, по незаконним вказівкам керівництва, про що є очевидні докази з корупційними зв'язками, була зроблена спроба рейдерського захоплення зібраного врожаю ТОВ "Глобал-Інвест" і врожаю сої інших юридичних осіб, що знаходяться за адресою с. Чаплинський, вул. Чорноморська, 54 Херсонської області.

"Схема досить проста. Слідчий подає клопотання до суду в рамках надуманого кримінального провадження за фактом підробки документів. І суд не перевіряючи ні чия земельна ділянка, ні чий урожай на ній або на території поля, просто виносить ухвалу про доступ до урожаю сої і подальший його арешт на користь третьої особи. Чим і скористалися рейдери", - пише ЗМІ.

Незаконні документи і вимоги, які були представлені слідчим Синяковим до суду, свідчать про явну зацікавленість слідчого і його керівництва зокрема в. о. начальника ГУ ПП в Херсонській області Цапа в заволодінні врожаєм сої.

Також повідомляється, що всі клопотання слідчого узгоджені прокурором прокуратури Херсонської області Мельником В. В., що також вказує на його зацікавленість.

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"На даний момент є інформація, що керівництво ГУ ПП в Херсонській області отримало неправомірну вигоду у вигляді хабара від ФГ "Оазис Півдня" в особі Ракібова А., Ракібова Ст., Ракібова Х., Ракібова А., Кузишиної А. В., ФГ "Лабенок" в особі Лабенко П. І. та Лабенко С. В. в розмірі 200 тис. доларів США. Злочинці відкрито хизуються, що зазначену суму вони передали за розкрутку кримінальних справ проти ТОВ "Глобал-Інвест" із метою заволодіти урожаєм фірми і самим підприємством. Багато жителів села Надеждівка Чаплинського району Херсонської області, можуть підтвердити зазначений факт. Є факти участі керівництва ГУ ПП в Херсонській області в покритті злочину, адже помічник народного депутата України Паламарчука М. П. - Ігор Павловський виступив посередником при передачі грошових коштів між злочинним угрупованням безпосередньо керівництву ГУ ПП в Херсонській області", - пише видання.

Іноземний інвестор ТОВ "Глобал-Інвест" і кредитори підприємства написали відповідні звернення в Генеральну прокуратуру, Спеціальну антикорупційну прокуратуру, Міністру внутрішніх справ, Головне слідче управління Національної поліції, Прокурору Херсонської області Тригубенко В. М. з проханням втрутитися.