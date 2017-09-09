"Штаб блокади" заявляє, що поліцейські незаконно зупиняють авто активістів, які їдуть зустрічати Саакашвілі (відео)

У "Штабі блокади торгівлі з окупантами" заявляють, що поліцейські незаконно зупиняють колону автомобілів активістів, які їдуть до Львівської області зустрічати колишнього голову Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі, який завтра має намір приїхати в Україну з Польщі. Про це повідомляється на сторінці "штабу" у Facebook.

"Поліція незаконно зупинила нашу колону, яка їхала зустрічати Михайла Саакашвілі в пункт" Краковець". Вони вимагають провести обшук автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Активісти заявили про незаконність таких дій поліції, оскільки їхні автомобілі вже перевірялися два рази в інших областях.

Також повідомляється, що у відповідь на дії Нацполіції "штаб" заблокував рух на автомагістралі в Житомирській області.

За деякий час поліцейські дозволили активістам їхати далі.

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Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Адміністрації президента заявили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За словами народного депутата Антона Геращенка, сталося це через те, що він надав недостовірні дані, зокрема про його судимість в Грузії.

Саакашвілі стверджує, що має лише одне громадянство - українське. Він також заявив, що Порошенко має дати йому можливість повернутися в Україну, «дати право відстояти» своє громадянство в суді.

6 серпня Саакашвілі заявив, що приїде в Україну 10 вересня.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим за чотирма кримінальними справами. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.