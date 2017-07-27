Указ про припинення українського громадянства Саакашвілі не опублікують - АП

В Адміністрації президента України підтвердили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеіла Саакашвілі, та наголосили, що відповідно до законодавства про захист персональних даних, цей нормативний акт не підлягає публікуванню, оскільки містить конфіденційну інформацію. Про це повідомили у прес-службі АП.

Читайте такожСаакашвілі про позбавлення громадянства: буду домагатись законного права повернутись в Україну

"За поданням Державної міграційної служби, яка навела переконливі факти подання недостовірної інформації при оформленні заяви, Комісія з питань громадянства при президентові України вирішила підтримати клопотання щодо припинення громадянства України Міхеіла Саакашвілі та рекомендувала президенту ухвалити відповідне рішення. На основі рекомендацій глава держави підписав відповідний указ. Відповідно до законодавства про захист персональних даних, цей нормативний акт не підлягає публікуванню, оскільки містить конфіденційну інформацію, зокрема персональні дані", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня на сайті Державної міграційної служби України з’явилися інформація, з якої можна було зробити висновок про те, що Порошенко видав указ про позбавлення громадянства України Саакашвілі. У повідомленні зазначалось, що отримані від грузинської сторони матеріали стосовно Саакашвілі опрацьовані ДМС України та розглянуті Комісією з питань громадянства при президенті України. «За Конституцією України президент України приймає рішення про втрату громадянства України на підставі висновків Комісії з питань громадянства», - зауважили у відомстві.

Водночас у повідомленні прямо не було вказано про позбавлення Саакашвілі громадянства України. На уточнюючі запитання УНІАН голова прес-служби ДМСУ Сергій Гунько не додав жодної інформації.