Вінниця святкує 654-й День народження

У Вінниці сьогодні проходять заходи до 654-ї річниці з дня заснування міста.

Як передає УНІАН, десятки тисяч городян та гостей міста заповнили майже увесь центр Вінниці, який сьогодні став пішохідним.

На урочистості з нагоди Дня Вінниці завітали перші особи держави – президент України Петро Порошенко із дружиною пані Мариною, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, голова Верховної Ради України Андрій Парубій, які привітали вінничан зі святом.

«Я ніколи у Вінниці не відчував себе гостем, я тут вдома. Вінниця завжди була європейською столицею України – відкритою, красивою, активною», - сказав Президент вітаючи городян зі святом. Він відзначив, що завдяки децентралізації Україна змінюється, зокрема й Вінниця. «Бюджет Вінниці в 2013 році був 150 млн грн., а цього року місто замахнулось на 900 млн. Ці зміни, які відбулись в Україні й у Вінниці – називаються децентралізація, коли гроші Київ віддає громадам і громади змінюють своє обличчя. Це стає можливим, коли ми з вами разом, коли ми об’єднуємось, коли ми спільно будуємо нову українську державу», - сказав Глава держави.

Указом президента Петра Порошенка, який був зачитаний під час урочистостей, Вінницького міського голову Сергія Моргунова нагороджено орденом «За заслуги 2 ступеню» за вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування в Україні, багаторічну сумлінну працю.

«Вінниця є найкомфортнішим містом України. Разом з вами (жителями Вінниці - УНІАН) ми й надалі будемо розвивати наше місто й робити його ще кращим. А сьогодні – будемо святкувати 654 день народження нашого міста», - сказав мер Вінниці, вітаючи городян зі святом.

Голова ВР України, який цього дня відвідав Вінницю вперше, під час вітання згадав історичне минуле Вінниці та визначних діячів, які й у давні часи прославили місто.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав: «Ми пройшли не один рік випробувань – зміни не даються легко, але в єдності ми довели, що в наших руках якість нашого життя. Ми хочемо, щоб по усій Україні були якісні дороги, дитячі садочки, школи, щоб створювались робочі місця, зростала економіка, щоб ми мали змогу віддати належну шану кожному військовому, який боронить державу. Це наш обов’язок зробити Україну успішною, це наш обо’язок перед майбутніми поколіннями».

Також до Вінниці завітали міжнародні делегації з Польщі, Литви, Грузії, представники посольств Норвегії, Великої Британії, Румунії, Нідерландів, Латвії, Молдови, Чехії, Кореї.

На святкування Дня міста Вінниці приїхали чотири посли: Пані Посол Великої Британії Джудіт Гоф, посол Норвегії Уле Т. Хорпестад, Посол Румунії Крістіан-Леон Цуркану та Посол Південної Кореї в Україні Лі Янг Гу. Завітали привітати Вінницю й члени Європейського парламенту та Парламенту Республіки Польща.

З міжнародних організацій-партнерів до Вінниці прибули представники німецького бюро співробітництва GIZ та «ПРОМІС», ЮНІСЕФ та Офісу супроводу інвестицій Ukraine invest.

Приїхали до Вінниці й делегації з Миколаєва, Ужгорода, Чернігова Сум, Хмельницького, Одеси, Тернополя, Луцька, Чернівців, Івано-Франківська та Кам’янця-Подільського.

Цього року організатори пропонують городянам та гостям Вінниці помандрувати у часі починаючи з 14-го сторіччя та зазирнути в майбутнє.

До свята майдан Незалежності прикрашений квітковими композиціями та просторовими інсталяціями. В рамках проекту «Вінниця крізь час» по центру міста представлені тематичні інтерактиви, виставки та інсталяції, завдяки яким відвідувачі можуть зануритись в різні історичні епохи життя Вінниці, а також скуштувати кухню минулих часів. Все це відбувається під різножанрову музику проекту «Від класики до джазу».

В цей же час на площі Європейській традиційно проходить фестиваль «Вінничани мають таланти», організований ГО «Розвиток.Розвиток» та її керівником Іриною Борзовою. У фестивалі беруть участь обдаровані діти та творчі колективи, а також зіркові вінничани з телевізійних проектів «Країна У», «Голос Діти», «Голос країни», «Україна має талант», «Танцюють всі» тощо.

На Майдані Небесної сотні кожен може взяти участь в проекті «Знімається кіно!» та 3-D картини, на фоні яких активно фотографуються усі охочі, адже зігравши обрану роль учасникам одразу ж віддають диски з їх виступом. Для обраної ролі у фрагменті картини «Вій», «За двома зайцями», «Пірати карибського моря», «Буратіно», «Попелюшка», «Три мушкетери» організатори підготували костюми та фрагменти з відомих картин.

Декілька локацій працює і в Центральному парку – на площі біля Літнього театру проходить Фестиваль спортивно-бального танцю, й кожен може отримати майстер-клас від Олени Шоптенко (хореограф, яка 10 років тому разом із Володимиром Зеленським стали переможцями легендарного 1-го сезону телевізійного проекту «Танці з зірками» - УНІАН). Своїм досвідом із вінничанами діляться й чемпіони з аргентинського танго Про-Ам Венеція (Італія 2017) Михайло Лисенко та Наталія Первушина.

Також у парку представлено локацію «Міні-Вінниця» з копії 12-ти найбільш відомих будівель міста. До свята біля парку відновлено й мозаїку з 300 дитячих малюнків, що розміщені на панно.

На стадіоні парку в цей час проходять турніри з тенісу, шахів та шашок, показові виступи та майстер-класи провідних спортсменів Вінниці з різних видів спорту. Тут вінниччани та гості міста вперше можуть побачити й унікальне шоу за участю кращих спортсменів України зі стрибків на батуті.

На Майдані «Водограй» усі бажаючі можуть взяти участь в майстер-класах з пісочної анімації, галькопластики, образотворчого мистецтва, художнього конструювання, вишивки тощо.

Сьогодні відбулось й відкриття площі «Ліверпуль» з легендарними «Бітлами», а по усім локаціям в центрі міста, для зручності городян та гостей свята, організовані лаунж-зони та фуд-корти.

Фіналом сьогоднішнього свята стане концертна програма на площі В.Стуса за участю Олега Винника, гуртів «Друга Ріка», «The HARDKISS».