На Чернігівщині встановили шестиметрову скульптуру ведмедя на сосні

У селищі Сосниця Чернігівської області встановили шестиметрову скульптуру ведмедя на сосні, виготовлену за мотивами герба селища. Як передає кореспондент УНІАН, відкриття скульптури відбулося сьогодні під час урочистостей з нагоди Дня селища.

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Металева скульптура являє собою багатометрову сосну з вуликом, на яку лізе ведмідь. Вона встановлена в центрі селища на перетині вулиць Чернігівської та Корнєва.

У соціальних мережах викликав ажіотаж той факт, що ведмідь має геніталії, і його назвали "ведмідь з яйцями". У селищній раді пояснили, що таким було авторське бачення, і на історичному гербі зображений ведмідь, а не ведмедиця.

Заступник голови районної ради Геннадій Смаглюк зазначив, що ідея встановити скульптуру у вигляді герба в Сосниці виникла давно, але втілена тільки зараз. На її установку витрачені кошти з бюджету селища та меценатів.

*** Селище Сосниця відома як мала батьківщина видатного майстра кіно Олександра Довженка. Вперше згадується в літописі 1234 року. Було сотенним містечком, повітовим центром. Зараз центр однойменного району. Розташований в 90 кілометрах на схід Чернігова, неподалік від злиття річок Десна і Сейм.