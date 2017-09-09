Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав співвітчизників з Днем українського кіно.

Привітання оприлюднено на сторінці глави уряду у Facebook.

«Щиро вітаю з Днем українського кіно! Український кінематограф набирає обертів та підкорює кіноекрани», - написав прем’єр-міністр.

Також Гройсман нагадав про українські фільми, які стали класикою, відомою в усьому світі.

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««Тіні забутих предків», «Білий птах з чорною ознакою», «Пропала грамота» - це класика українського кіно, знана у всьому світі, яку кожен з нас дивився не один раз. Дуже радий, що зараз до витворів кіномистецтва приєднується все більше нових якісних фільмів», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко відзначив народну артистку України, Героя України Аду Роговцеву державною премією імені Олександра Довженка та призначив гранти президента України молодим діячам у галузі кінематографії: режисерам Ользі Гавриловій, Максиму Наконечному та Ернесу Сарихалілову.

*** День українського кіно відзначається щорічно у другу суботу вересня.