Ураган "Ірма": українців готуються евакуювати з французьких островів

Міністерство закордонних справ України очікує від зовнішньополітичного відомства Франції інформацію про можливу евакуацію українців до Гваделупи через буревій «Ірма».

Як повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у соціальній мережі Facebook, дипломатичні і консульські установи взаємодіють з кризовими центрами країн у зв'язку з ураганом «Ірма».

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Зокрема, за інформацією кризового центру МЗС Франції, триває евакуація постраждалих з аеропортів Густава (Сен-Бартоломей) та Гранд Казе (Сен-Мартен).

Зазначається, що пріоритет в евакуації надається пораненим, жінкам і дітям. На острові Сен-Мартен створено кілька таборів, де надається захист та будь-яка допомога. Для евакуації необхідно дістатися одного з таборів і повідомити про свої наміри.

Водночас, враховуючи, що в районі островів зберігається найвищий, п'ятий, рівень метеонебезпеки, відновлення евакуації буде можливим за сприятливих для цього умов.

На островах працюють 410 жандармів, 80 поліцейських, 300 пожежників, 140 інженерів, близько 40 осіб медперсоналу, кінологи. Зафіксовано випадки розбоїв. Жандарми затримали вже 11 підозрюваних.

«9 вересня 2017 року до Кризового центру МЗС Франції надіслано запит з метою отримання інформації щодо кількості евакуйованих громадян України до Гваделупи (у разі їхньої евакуації)», - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що ураган «Ірма» наближається до Флориди. Посольства України у США, Нідерландах, Кубі, Франції та консульські установи у США взаємодіють з кризовими центрами країн у цілодобовому режимі.