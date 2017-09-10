Ураган "Ірма" може залишити без світла більше 3 мільйонів жителів Флориди
Існує ймовірність, що штату доведеться зіткнутися із найбільш масштабним відключенням електрики.
При проходженні урагану «Ірма» по території американського штату Флорида без електроенергії можуть залишитися одночасно 3,4 млн жителів. Про це повідомляє CNN з посиланням на компанію Florida Power and Light, яка забезпечує енергосистеми в штаті.
За словами представника компанії, існує ймовірність, що штату доведеться зіткнутися з найбільш масштабним відключенням електрики.
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«Ми вважаємо, що це може стати [для нас] найскладнішим відновлення [подачі електроенергії] за всю історію США», — повідомили в компанії.
Населення американського штату становить близько 20 млн осіб.
Раніше губернатор Флориди закликав жителів негайно евакуюватися через ураган.