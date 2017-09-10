Ураган "Ірма" може залишити без світла більше 3 мільйонів жителів Флориди

При проходженні урагану «Ірма» по території американського штату Флорида без електроенергії можуть залишитися одночасно 3,4 млн жителів. Про це повідомляє CNN з посиланням на компанію Florida Power and Light, яка забезпечує енергосистеми в штаті.

За словами представника компанії, існує ймовірність, що штату доведеться зіткнутися з найбільш масштабним відключенням електрики.

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«Ми вважаємо, що це може стати [для нас] найскладнішим відновлення [подачі електроенергії] за всю історію США», — повідомили в компанії.

Населення американського штату становить близько 20 млн осіб.

Раніше губернатор Флориди закликав жителів негайно евакуюватися через ураган.