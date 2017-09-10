На Миколаївщині під вантажівкою провалився міст (відео)
19:09, 10 вересня 2017Суспільство
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Щодо водія складено адміністративний протокол за фактом перевищення дозволеної ваги в'їзду на міст.
Водій проігнорував обмеження вагових навантажень / фото novosti-n.org
У Миколаївській області понтонний міст через річку Інгул між селами Пересадівка і Михайло-Ларине провалився під вантажівкою. Про це повідомляє місцеве видання «Новости N».
Повідомляється, що вантажівка з напівпричепом проігнорувала обмеження вагових навантажень і виїхала на міст. Як наслідок - понтони затонули, а вантажівка застрягла на мосту.
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Поліцейські, які прибули на місце, причепили фуру до вантажівки MAN і витягли її на берег.
Щодо водія складено адміністративний протокол за фактом перевищення дозволеної ваги в'їзду на міст. Вага транспорту, що в'їжджає на міст, не повинна перевищувати 8 тонн.
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