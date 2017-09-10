Автобус із Саакашвілі вже на кордоні: заїхав за шлагбаум пункту пропуску та проходить митний контроль

18:16, 10 вересня 2017
Політика
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Автобус із Саакашвілі вже проходить митний контроль.

Автобус вже наблизився до польського митного пункту пропуску / фото УНІАН

Автобус із народними депутатами та екс-президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі вже прибув до пункту пропуску та заїхав за шлагбаум, наблизившись до пункту пропуску «Шегині».

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Крім того повідомляється, що автобус із Саакашвілі вже проходить митний контроль на польському посту.

Як повідомляв УНІАН раніше, позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляв про намір знову пересісти на автобус з метою поїздки на пункт пропуску «Краковець», щоб спробувати перетнути кордон і потрапити в Україну.

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі спробує перетнути кордон у пункту пропуску «Шегині». Це пункт пропуску є найближчим до залізничної станції Перемишль.

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