У Бердичеві судитимуть студентку за замовлення вбивства батька

У Бердичеві судитимуть молоду жінку, яка замовила вбивство свого батька. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Читайте такожСуд виніс вирок замовнику жорстокого вбивства своєї вівчарки в Харкові Як зазначається у повідомленні, наразі Бердичівською місцевою прокуратурою затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом скоєння замовного вбивства з корисливих мотивів, що сталося у Бердичеві.

Цей інцидент стався ще 22 березня цього року, коли на одній з вулиць міста було знайдено чоловіка без свідомості з видимими травмами голови. Потерпілого доставили до реанімаційного відділення лікарні, однак врятувати його життя не вдалося. Він помер за кілька днів.

«Установлено, що несприйняття батьківських зауважень та настанов щодо своєї поведінки призвели до виникнення неприязних стосунків між донькою та батьком. Бердичівлянка, яка навчалася в одному з престижних київських університетів, вирішила, що в подальшому не потребує ні батьківських настанов, ні самого батька взагалі. А тому особисто взялася за організацію свого злочинного умислу - вбивства батька», - розповіли УНІАН у прокуратурі.

Для реалізації вбивства 21-річна студентка залучила свого знайомого – 19-річного жителя Бердичева. З ним вона розробила план та уклала угоду: хлопець зобов'язався позбавити життя батька дівчини, за що мав одержати від замовниці винагороду, розмір якої попередньо не визначили.

Діючи за заздалегідь розробленим планом, дівчина зателефонувала батькові та під приводом передати належні їй речі попросила його увечері вийти з будинку та передати її знайомому валізу з речами. Після цієї телефонної розмови вона повідомила свого спільника про час та місце зустрічі із батьком. Коли чоловік виніс речі, хлопець накинувся на нього та завдав тяжких ушкоджень, від яких потерпілий помер у реанімаційному відділенні Бердичівської міської лікарні, не приходячи до свідомості.

Такі дії дівчини правоохоронці кваліфікували як організацію вбивства, вчиненого на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Злочин виконавця вбивства кваліфіковано як умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене на замовлення та за попередньою змовою. Зараз обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено для розгляду до Бердичівського міськрайонного суду. Публічне обвинувачення у суді забезпечуватиме Бердичівська місцева прокуратура.

Зловмисникам загрожує від 10 до 15 років тюрми, або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.