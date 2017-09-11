У Дніпрі з'явиться найбільший в Україні спіннер

У Дніпрі на фестивалі Interpipe TechFest представлять найбільший в Україні спіннер. Про це розповів директор з корпоративних відносин «Інтерпайпу», голова оргкомітету Interpipe TechFest Дмитро Кисилевський, передає "Дніпро вечірній".

За його словами, в цьому році фестиваль буде ще більше, ширше й цікавіше, ніж торік. Буде 110 учасників, географія яких поширилася далеко за межі Дніпропетровської області. У лекторії виступлять 43 спікера. 25 навчальних закладів – починаючи від технічних вузів і закінчуючи школами юних техніків – представлять свої досягнення.

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"Також відвідувачі зможуть взяти участь у будівництві об'єктів кіноепопеї «Зоряні війни» - Зірки смерті, імперського штурмовика з конструктора LEGO. Крім того, на фестивалі будуть зафіксовані два рекорди України – це найбільший спіннер і найбільша залізниця з LEGO", - додав він.

Як відомо, раніше український літак Ан-2-100 встановив світовий рекорд.