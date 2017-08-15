Український літак Ан-2-100 встановив світовий рекорд (відео)
21:39, 15 серпня 2017Суспільство
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Пілоти здійснили переліт на максимальній швидкості.
Кадр з відео ТСН
Пілотам вдалося перелетіти з Польщі до Запоріжжя з максимальною швидкістю – 255 кілометрів за годину. Тиждень тому українці вилетіли з Києва до Львова з максимальною швидкістю. Потім – у Польщу, із Вінниці – до Запоріжжя, повідомляє ТСН.
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