Російська влада знову чинить репресії у Криму: Amnesty International вимагає від РФ негайно звільнити Чийгоза

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні вимагає від Російської Федерації негайно звільнити незаконно засудженого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Про це УНІАН поінформували у представництві організації в Києві.

“Несправедливий судовий процес проти Ахтема Чийгоза є кульмінацією у низці сфальсифікованих і демонстративно неправдивих кримінальних та адміністративних справ, ініційованих окупаційною російською владою проти членів кримськотатарської спільноти. Це уособлення безперервного переслідування активістів, чий єдиний “злочин” – затятий супротив російській анексії Криму”, – зазначила директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

Правозахисники нагадали, що Чийгоза заарештували у січні 2015 року та протримали 15 місяців у слідчому ізоляторі. Після цього із численними порушеннями відбувся показовий судовий процес. Зокрема, сказано, що Чийгоз був змушений брати участь у суді через відеозв’язок і тому не мав змоги конфіденційно спілкуватися зі своїм адвокатом. Його визнали винним в організації “масових заворушень”, пов’язаних із сутичками, що відбулися 26 лютого 2014 року між проукраїнськими та проросійськими протестувальниками. Під час цих подій загинули двоє осіб.

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“Російська окупаційна влада знов чинить репресії у Криму, кидаючи за ґрати чоловіка, який, за свідченнями очевидців та відеозаписами, намагався заспокоїти натовп, щоб попередити насильство”, - підкреслила Покальчук.

В Amnesty International наголосили, що навіть за визначенням російського Кримінального кодексу, згідно з яким Чийгоза звинуватили та засудили, ці події не відповідають критеріям “масових заворушень”.

“Ахтем Чийгоз є в’язнем совісті, якого позбавили волі виключно через мирну реалізацію його прав людини. Він має бути звільнений негайно та безумовно”, - наголосила Покальчук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 вересня, так званий «верховний суд Криму» засудив Чийгоза до 8 років позбавлення волі. Адвокат Микола Полозов заявив, що оскаржить вирок.

Чийгоза було затримано в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти.

Окупаційна влада звинуватила Чийгоза в організації масових заворушень.

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що порушуватиме питання про засудження Чийгоза у Раді Європи.