У Житомирі пройшов форум на тему інтегрованого розвитку міста (фото)

У Житомирі сьогодні відбувся форум, присвячений темі інтегрованого розвитку міста. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 11 вересня, у Житомирському відокремленому підрозділі установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», проходив Другий форум під назвою «Інтегрований розвиток Житомира».

Його організаторами є Житомирська міська рада та німецька урядова компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Форум є складовою проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» та мав на меті налагодження дієвої взаємодії громади і влади. У роботі форуму взяли участь: міський голова Сергій Сухомлин, директор проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» Матіас Брандт, представники депутатського корпусу та виконавчих органів міської ради, керівники громадських організацій.

Сухомлин, відкриваючи форум, привітав його учасників.

«Сьогодні тут зібралися люди, для яких важливе майбутнє нашого міста та стратегія його розвитку. Дякую урядовій компанії GIZ за співпрацю у реалізації проекту «Інтегрований розвиток Житомира». Стратегія розвитку міста, яку ми будемо сьогодні прописувати, дасть нам можливість отримати відповідь на питання, де у нас буде збільшуватись населення, яке потребуватиме посилення інфраструктурних об’єктів: транспорту, навчальних закладів, поліклінік, тощо",- сказав, зокрема, Сухомлин.

Він уточнив, що документ під назвою "Інтегрований розвиток Житомира" має лягти в основу Генерального плану міста та дати поштовх для влади, житомирян, бізнесу з точки зору інвестування та розвиту обласного центру.

У програмі форуму були: бліц-аналіз пріоритетних напрямів розвитку Житомира, презентація напрацювань проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні»: «Інтегрований розвиток Житомира: де ми зараз», «Пріоритетні напрями впровадження проекту у 2017 - 2018 роках» та інше.