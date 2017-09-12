"1+1 медіа" заявляє про спробу відчуження будівлі на Подолі та політичний тиск

6 вересня в пресі з'явилась інформація, що Генеральна прокуратура України планує здійснити огляд будівлі за адресою вул. Кирилівська, 23. З 2012 року це приміщення орендує медіагрупа "1+1 медіа".

"1+1 медіа" стурбована ситуацією і тому окремо викладає свою позицію щодо справи.

29 серпня компанія отримала листа від ТОВ "Поділ-Нерухомість" у якому було проінформовано, що НБУ планує до 25 вересня 2017 року відчуження будівлі через те, що вона перебуває в якості заставного майна по процедурі рефінансування "ПриватБанку". При цьому від ТОВ "Поділ-Нерухомість" вимагають сплати всієї суми кредиту – 4 406 807 586,50 грн, в той час, як оціночна вартість будівлі, відповідно до договору іпотеки, в рази менша - 258 027 976,00 грн.

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Після отримання листа від ТОВ "Поділ Нерухомість", "1+1 медіа" звернулись до НБУ (додаток №1) з проханням прояснити ситуацію щодо подальшої оренди, враховуючи те, що "1+1 медіа" сплатила оренду до березня 2018 року. Відповідь досі очікується.

"Ми дуже хочемо помилятись, але це схоже на чергову спробу політичного тиску. Після історії з ліцензією у грудні минулого року, зараз починається історія з будівлею. Ми єдиний орендар, тому нам очевидно, що дії спрямовані проти нас. Перевести весь телецентр – це питання кількох місяців. Виїхати протягом двох тижнів – фізично не можливо і це абсолютний нонсенс, враховуючи, що ще у 2013 році ми сплатили оренду до 2018 року. Ми досі не отримали відповідь від НБУ, і якщо це не політична акція, то, звичайно, НБУ мав би дати нам час до закінчення строку оренди" - коментує генеральний директор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко.

Наприкінці минулого тижня "1+1 медіа" надіслали лист до Міністерства внутрішніх справ (додаток №2), з проханням забезпечити охорону будівлі, аби унеможливити протиправні силові дії з припинення роботи телецентру.