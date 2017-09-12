У Києві на Контрактовій площі воду у фонтані пофарбували в яскраво-зелений колір (фото, відео)

У сквері на Контрактовій площі невідомі пофарбували воду у фонтані в яскраво-зелений колір. Про це на сторінці в Facebook повідомила комунальна служба Подільського району.

Комунальники наголошують, що для того, щоб повернути фонтан в первинний вигляд, їм доведеться витратити цілий день.

Читайте такожПам'ятник героям АТО у вигляді меча, що встромлений в карту Росії, облили фарбою (фото)

"Прояви вандалізму або креатизма в парку на Сагайдачного. Хтось жартує, додаючи роботи комунальникам на цілий день. Тепер нам потрібно злити воду (а це як мінімум до кінця робочого дня), потім вимити чашу фонтану, і знову запустити фонтан. Нагадаємо, що на минулому тижні в фонтан залили миючий засіб, і тому було багато піни. Тобто такі прояви стають постійними, тому просимо всіх, хто стає свідком відповідних подій, реагувати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в минулі вихідні аналогічний инциденет стався з фонтаном на Майдані Незалежності.