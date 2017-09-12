В ООН заявили про катування українськими військовими підозрюваних у причетності до бойовиків на Донбасі

В ООН повідомили про катування та жорстоке поводження з боку українських військових стосовно осіб, які пов’язані із особами на Донбасі. Про це йдеться у 19 доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) щодо ситуації з правами людини в Україні у період з 16 травня до 15 серпня 2017 року, пише ТСН.

Повідомляється, що військові ЗСУ затримували підозрюваних у зв’язках із конфліктом на Донбасі та перед тим, як передати їх до офіційних місць тримання під вартою, утримували їх під вартою протягом доби та більше без зв’язку із зовнішнім світом.

Читайте такожПравозахисники: російські силовики в Криму катують затриманих струмом

"Наприклад, у червні 2017 року чотирьох осіб утримували під вартою без зв'язку із зовнішнім світом у підвалі, протягом приблизно 24 годин, за цей час одну жертву було побито, а іншій погрожували фізичним насильством, у тому числі з використанням електричного струму, задля того, щоб отримати від них інформацію", - йдеться в документі.

Також організація зафіксувала "декілька випадків використання таких методик допитів, що можуть розглядатися як катування, у тому числі імітацію страти та використання електрошокера".

У доповіді також повідомляється, що у травні 2017 року у Маріуполі жінку заманили до позицій батальйону "Азов", де їй зав'язали очі та відвезли у невідомому напрямі. Її били по колінах прикладом гвинтівки та погрожували поховати на місці, тому вона погодилася співпрацювати. Особи, які вчинили порушення, повідомили правоохоронним органам, що вони захопили члена озброєної групи, після чого співробітники поліції допитали її без присутності адвоката, і вона підписала протокол допиту, у якому визнала свою належність до озброєної групи. Наступного дня її "зізнання" було зняте на відеокамеру. Після цього її перевели до будівлі СБУ в Маріуполі, де їй довелося повторити своє зізнання двом співробітникам СБУ.