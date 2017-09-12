Міноосвіти скасувало ЗНО із російської мови

У МОН виключили російську мову з переліку навчальних предметів, із яких у наступному році буде проводиться зовнішнє незалежне оцінювання. Про це йдеться у Наказі № 1103 Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.

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У документі йдеться, що у 2018 році у перелік предметів ЗНО увійшли 11 предметів: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова. У 2017 році предметів було 12 (включно з російською мовою).

ЗНО проводитиметься з 22 травня до 14 липня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН раніше, близько 10% учнів в Україні навчаються іншими мовами, а 90% школярів навчаються українською мовою. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей. Він уточнив, що "більшість навчаються російською мовою". "Польською мовою маємо п’ять шкіл, угорською близько 176, румунською трохи більше, бо вони є в Закарпатті і в Чернівецькій області, але це теж менше 200. Кілька шкіл молдовською, одна словацькою в Ужгороді, зараз ми робимо школу кримськотатарською мовою", – перерахував Хобзей.

Раніше повідомлялось, що тести включатимуть частину "Розуміння мови на слух": прослуховування звукових фрагментів і виконання завдань до них.

Кожен зареєстрований учасник має право скласти тести щонайбільше з чотирьох навчальних предметів.