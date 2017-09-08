Лише 10% учнів в Україні навчаються іншими мовами - МОН

Близько 10% учнів в Україні навчаються іншими мовами, а 90% школярів навчаються українською мовою. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей в ефірі "Громадського радіо".

Він уточнив, що "більшість навчаються російською мовою".

"Польською мовою маємо п’ять шкіл, угорською близько 176, румунською трохи більше, бо вони є в Закарпатті і в Чернівецькій області, але це теж менше 200. Кілька шкіл молдовською, одна словацькою в Ужгороді, зараз ми робимо школу кримськотатарською мовою", – перерахував Хобзей.

«Стаття сьома у редакції, ухваленій ВРУ, трохи змінює підходи до навчання учнів національних меншин. На сьогодні ситуація така, що у всіх трьох ступенях школи навчання в школах меншин здійснюється мовою національної меншини. Тобто в цих школах вивчення державної української мови йде лише на уроках української мови та літератури.

Ця ситуація робить так, що громадяни України, особливо, з Берегівського і Виноградівського районів, де вчаться угорською мовою, ЗНО з української мови можуть скласти приблизно 40%. Ця ситуація дуже насторожує, бо ми фактично не даємо цим людям можливості реалізуватися в рідній державі.

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Тому парламент ухвалив рішення, що з 2020 року право навчатися мовою меншини будуть мати лише в дошкільних закладах і в початкових школах. В основній школі з 5 по 9 клас та старшій профільній з 10 по 11 (а в майбутньому по 12-й) навчання загальноосвітнім предметам буде здійснюватися українською мовою, але паралельно буде вивчення мови, літератури, історії національної меншини мовою національної меншини», — говорить Павло Хобзей.

Як повідомлялось, Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект №3491-д про освітню реформу. Стаття 7 законопроекту встановлює, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Особам, які належать до корінних народів і національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською з поступовим збільшенням на кожному рівні кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

МЗС Угорщини та Румунії розкритикували закон, заявивши, що його положення порушують права національних меншин. Польща висловила сподівання, що Україна дотримається своїх зобов'язань, які Київ дав Варшаві щодо вивчення польською нацменшиною рідної мови.