В 2018 році ЗНО з іноземної мови вперше буде двох рівнів складності

15:40, 08 вересня 2017
Суспільство
377 0

З наступного року в ЗНО з англійської, іспанської, німецької та французької мов вводяться тести двох рівнів складності: В1 і В2.

вчасно

Крім цього, тести включатимуть частину "Розуміння мови на слух": прослуховування звукових фрагментів і виконання завдань до них. Про це йдеться в наказі Міністерства освіти і науки, який набирає чинності 8 вересня 2017 року.

Читайте такожЗ наступного року тести ЗНО здаватимуть випускники ПТУРівень В1 (або рубіжний - Threshold)  передбачає, що людина розуміє  основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля. Може вирішити більшість проблем під час перебування у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв'язано висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії.

Рівень В2 (або просунутий - Vantage) передбачає, що людина розуміє основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й дискусії за фахом. Може вільно спілкуватися з носіями мови. Може чітко, детально висловитись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти.

Тест рівня В2 складатимуть випускники 2018 року, які зараховуватимуть результат ЗНО з іноземної мови як оцінку за державну підсумкову атестацію та вивчали цю мову на профільному рівні.

ЗНО-2018 проходитиме з 22 травня до 14 липня з 11 предметів: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська, німецька або французька мови.

Кожен зареєстрований учасник має право скласти тести щонайбільше з чотирьох навчальних предметів.

Випускникам шкіл результати ЗНО з трьох предметів зараховуватимуться як результати державної підсумкової атестації. Ці учасники мають обов’язково скласти: українську мову і літературу; математику або історію України (на вибір);  ще один предмет з переліку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

Зміст тестів відповідатиме програмам ЗНО, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 03.02.2016 № 77.

Окрім випускників шкіл, 2018 року ЗНО з української мови і літератури проходитимуть учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які в 2018 році здобудуть повну загальну середню освіту.

Таким учасникам результати тестування зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію для їхнього атестату про повну загальну середню освіту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #нововведення зно#зно 2018 року#зно іноземної мови