В 2018 році ЗНО з іноземної мови вперше буде двох рівнів складності

Крім цього, тести включатимуть частину "Розуміння мови на слух": прослуховування звукових фрагментів і виконання завдань до них. Про це йдеться в наказі Міністерства освіти і науки, який набирає чинності 8 вересня 2017 року.

Читайте такожЗ наступного року тести ЗНО здаватимуть випускники ПТУРівень В1 (або рубіжний - Threshold) передбачає, що людина розуміє основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля. Може вирішити більшість проблем під час перебування у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв'язано висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії.

Рівень В2 (або просунутий - Vantage) передбачає, що людина розуміє основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й дискусії за фахом. Може вільно спілкуватися з носіями мови. Може чітко, детально висловитись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти.

Тест рівня В2 складатимуть випускники 2018 року, які зараховуватимуть результат ЗНО з іноземної мови як оцінку за державну підсумкову атестацію та вивчали цю мову на профільному рівні.

ЗНО-2018 проходитиме з 22 травня до 14 липня з 11 предметів: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська, німецька або французька мови.

Кожен зареєстрований учасник має право скласти тести щонайбільше з чотирьох навчальних предметів.

Випускникам шкіл результати ЗНО з трьох предметів зараховуватимуться як результати державної підсумкової атестації. Ці учасники мають обов’язково скласти: українську мову і літературу; математику або історію України (на вибір); ще один предмет з переліку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

Зміст тестів відповідатиме програмам ЗНО, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 03.02.2016 № 77.

Окрім випускників шкіл, 2018 року ЗНО з української мови і літератури проходитимуть учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які в 2018 році здобудуть повну загальну середню освіту.

Таким учасникам результати тестування зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію для їхнього атестату про повну загальну середню освіту.