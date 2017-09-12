Поліграф не підтвердив "відкати" в виконавчій службі

Керівники та працівники виконавчих служб по всій країні пройшли перевірку на поліграфі, аби довести свою непричетність до будь-яких корупційних схем. Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко під час брифінгу у Києві.

За його словами, більшість керівників виконавчих служб в Україні вже пройшли перевірку на поліграфі, ще в кількох областях перевірка пройде в найближчий час.

Петренко зауважив, що однією з причин перевірити державних виконавців на "детекторі брехні" стало розслідування журналістів "Наші гроші", які виявили, що перед тим, як отримати багатомільйонні премії, співробітники виконавчої служби синхронно писали довіреність на доступ до їхнього зарплатного рахунку на ім’я маловідомої їм особи.

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Лише після цього держвиконавці отримували свої премії. За спробу "уникнути поділу грошей", позбавляли роботи.

Один з виконавців звільнився на наступний день, після отримання винагороди.

"У нас працюють тисячі співробітників і це їхнє право вирішувати працювати чи йти, а також кому надавати право на користування власним майном. Але все ж ми провели перевірку на поліграфі серед керівників виконавчих служб по даному питанню. Її результати будуть оголошені в найближчий час. Але можу зауважити, що ніяких скарг, стосовно того, що хтось із керівників чи інших посадових осіб вимагав надати їм "відкат" за призначення премії, до нас не надходило", - сказав Петренко.

Він також додав, що в Україні працюють 5700 державних виконавців і всі вони отримують премії, якщо виконали відповідне рішення суду по стягненню боргу з боржника.

Раніше повідомлялося, що за два місяці 2017 року 8 держвиконавців Міністерства юстиції отримали винагороди більш ніж на 23 мільйони гривень.