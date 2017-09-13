"Спідницю забула": Ані Лорак збентежила шанувальників нарядом на "Новій хвилі" під час шоу з Кіркоровим (відео)

Українська співачка Ані Лорак, яка виступає в Росії, заспівала на шоу, присвяченому 50-річчю Філіпа Кіркорова. Концерт відбувся в Сочі — в рамках конкурсу "Нова хвиля".

Лорак вийшла на сцену в білому піджаку і трусах, збентежила користувачів в мережі. Вони залишають сердиті коменти під фото і відео співачки:

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Користувач lesia_vitalievna11 у соцмережі запропонувала співачці "взагалі не одягатися". "Мадам, Ви одягнути спідницю забули", - зазначила oksanka.2308 в Instagram.

Зазначимо, що триб'ют Кіркорова дивно вплинув не тільки на куму короля російської естради Лорак, а й на інших артистів. Так, Любов Успенська прийшла на шоу в платті, але без білизни.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше український учасник на конкурсі зізнався, що погано співав.