Українка здобула світову славу, створюючи картини з їжі

Дарина Косар любить готувати, малювати та фотографувати, і в якийсь момент вирішила це поєднати. Світлини на її сторінці в Instagram - це чи то страви, чи то картини. Її роботи продаються лише за кордоном і тільки на замовлення. Для пересічного українського споживача - це дорого і незвично.

Овочі і фрукти на ринку для неї не їжа а фарби, йдеться в сюжеті ТСН. Все почалося з застуди коли місяць Дарині довелося нудитися дома. Каже, що кавові зерна якось самі перетворилися на картину. А потенційні покупці на таку незвичну картину знайшлися в соцмережі.

"Основну роботу секретарем довелося покинути, коли почала заробляти більше творчістю", - каже Дарина.

Її картини продаються за кордоном, бо для українців це дорого.

Наприклад, портрет Кеті Перрі з шоколаду і фруктів замовила американська компанія для просування нового альбому співачки.

Дарина усі ескізи зберігає в блокноті, а перетворення їжі на картини знімає на відео.

Митець каже, що її картини можна їсти, але зізнається, що не робить цього, а тільки її родина.