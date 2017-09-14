В Україні успішно випробували українсько-польський безпілотник ударної дії (фоторепортаж)

В Україні відбулось успішне випробовування розвідувально-ударного комплексу «Сокіл», який є продуктом успішної кооперації українського підприємства «Чезара» з польськими партнерами.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов після завершення випробувань на полігоні Гончарівське Чернігівської області, повідомляє прес-служба РНБО.

За його словами, одне із завдань, яке ставила Рада національної безпеки та оборони перед вітчизняним обороно-промисловим комплексом, – «налагодження виробництва якісних безпілотних літальних апаратів бойового застосування».

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«Розвідувально-ударний комплекс «Сокіл», який ми сьогодні випробували, складається з однієї розвідувальної та трьох ударних бойових машин, тому він здатний знаходити та точно вражати цілі, використовуючи, залежно від завдань, боєприпаси фугасної, осколково-фугасної та термобаричної дії» - заявив Турчинов і додав, що сьогоднішні випробування відбувались у надзвичайно складних метеоумовах - «пориви вітру були 14-17 метрів на секунду». «Незважаючи на ці проблеми, фактично всі завдання, які були поставлені, - виконані, цілі – вражені», - наголосив він.

Секретар РНБО повідомив, що цей безпілотник – «продукт успішної кооперації українського підприємства «Чезара» з польськими партнерами».

«Випробування відбулися успішно, продемонстрували ефективність цих безпілотних комплексів. Наступний крок – поставити їх на озброєння та ефективно використовувати в бойових умовах», - сказав Турчинов.

Секретар РНБО після наради з виробниками та військовими повідомив, що найближчим часом будуть представлені нові моделі ударних БПЛА «значно більшої дальності застосування та з потужнішими бойовими характеристиками».