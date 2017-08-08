Турчинов: військовий зв’язок сьогодні - це високотехнологічна основа ЗСУ

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляє, що військовий зв’язок сьогодні - це невід’ємна складова системи управління Збройними силами, її високотехнологічна основа.

Читайте такожПорошенко привітав військових зв'язківців з професійним святомПро це йдеться у вітанні Турчинова з нагоди Дня військ зв'язку, повідомляє прес-служба РНБО.

«Саме це вимагає від особового складу військ зв’язку високої професійної підготовки на основі світових досягнень науки і техніки, впевнених знань останніх підходів до запровадження інноваційних технологій у сфері зв’язку в різних умовах застосування військ», - сказав він.

За словами Турчинова, яскравим свідченням цього є успішне виконання військовими завдань із забезпечення зв’язку під час проведення антитерористичної операції на сході України.

«У надзвичайно складних умовах особовий склад підрозділів зв’язку героїчно виконує свій військовий обов’язок. Вклоняємося перед пам’яттю українських воїнів, які віддали своє життя, борючись проти сильного та підступного ворога нашої країни! Глибока шана ветеранам військ зв’язку, які передають молодим захисникам України свій безцінний бойовий та професійний досвід!», - наголосив секретар РНБО.

Він побажав воїнам-зв’язківцям, міцного здоров’я, професійних успіхів та перемог, нових досягнень у подальшому розвитку військ зв’язку та зміцненні обороноздатності держави.