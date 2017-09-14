Смерть солістки гурту "Банд'Эрос": колеги розповіли подробиці трагедії

У четвер, 14 вересня, у США померла колишня учасниця російської групи "Банд'Эрос" Рада Зміхновська. Про це повідомили на Telegram-каналі Super.

"Кілька днів тому Рада полетіла до подруги в Каліфорнію. В Америці у неї трапився крововилив у мозок. Ради поклали в лікарню, намагалися відкачати, але нічого не допомогло. Сьогодні вранці вона померла", - розповіли представники групи.

Рада була засновницею колективу. Під неї і Наталю Ібадін створювали групу, а потім вже залучали до неї хлопців.

Зміхновська покинула проект "Банд'Эрос" в 2007 році. Ймовірно, це відбулося через вагітність.