Резервний фонд Росії буде практично повністю витрачено в 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Москві повідомив віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН.

"Ми передбачаємо, що Резервний фонд наступного року буде практично повністю витрачено", - сказав він, наголосивши, що фонд виконає своє завдання підтримки бюджетної системи в кризових умовах.

"Криза безпрецедентна, такого світ ще не знав, і в цих умовах Резервний фонд врятує Росію і захистить її від найважчих і драматичних наслідків", - переконаний О.КУДРІН.

У зв`язку з кризою міністр фінансів прогнозує також зниження витрат з ряду напрямів і федеральних програм з держбюджету.

Як відомо, Резервний фонд Росії формується з надходжень доходів від експорту нафти і газу. Він покликаний забезпечувати виконання державою своїх витратних зобов`язань у разі зниження надходжень нафтогазових доходів до федерального бюджету.

Станом на 1 квітня 2009 року сукупний обсяг Резервного фонду РФ становив 121,06 млрд. дол.