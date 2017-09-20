Переможця "Євробачення-2017" госпіталізовано до клініки Лісабона для пересадки донорського серця

Переможця пісенного конкурсу «Євробачення-2017» в Києві Сальвадора Собрала госпіталізовано до клініки Лісабона, де готується до пересадки донорського серця. Про це повідомляє ТСН з посиланням на видання El Pais.

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Гроші на операцію для артиста вже зібрано.

27-річний Сальвадор Собрал страждає пороком серця з дитинства. У зв'язку з цим для іспанця зробили виняток — дозволили пропустити репетиції півфіналу.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, на конкурсі він набрав 758 балів, виконавши пісню Amar pelos dois («Для нас обох»), яку написала рідна сестра Сальвадора Луїза.