Переможця "Євробачення-2017" госпіталізовано до клініки Лісабона для пересадки донорського серця
15:24, 20 вересня 2017Суспільство
9 0
Переможець "Євробачення" 27-річний Сальвадор Собрал страждає пороком серця з дитинства.
Собрал на конкурсі набрав 758 балів / Фото УНІАН
Переможця пісенного конкурсу «Євробачення-2017» в Києві Сальвадора Собрала госпіталізовано до клініки Лісабона, де готується до пересадки донорського серця. Про це повідомляє ТСН з посиланням на видання El Pais.
Читайте такожПісню переможця Євробачення-2017 переспівали українською (відео)
Гроші на операцію для артиста вже зібрано.
27-річний Сальвадор Собрал страждає пороком серця з дитинства. У зв'язку з цим для іспанця зробили виняток — дозволили пропустити репетиції півфіналу.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, на конкурсі він набрав 758 балів, виконавши пісню Amar pelos dois («Для нас обох»), яку написала рідна сестра Сальвадора Луїза.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Євробачення-2017 в Україні