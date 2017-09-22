В Міносвіти назвали найпопулярніші у абітурієнтів виші цього року

Під час цьогорічної вступної кампанії найпопулярнішими серед вступників стали Київський національний університет (КНУ) ім. Т. Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» та Львівський національний університет (ЛНУ) ім. І. Франка. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки (МОН).

Читайте такожУкраїнські університети знов опустилися у рейтингу найкращих вишів світуЗа даними МОН, до КНУ надійшла 58 тис. 851 заява від 27 тис. 112 вступників, до КПІ – 50 тис. 226 заяв від 20 тис. 952 вступників, до ЛНУ – 48 тис. 937 заяв від 22 тис. 790 вступників.

«Цей рейтинг свідчить, що, попри поширену думку, багато вступників обирають не лише столичні виші, а й регіональні – у Львові, Чернівцях, Харкові. Цю тенденцію ми спостерігаємо не перший рік. Наприклад, торік у рейтингу топ-10 був Кам'янець-Подільський національний університет, непогані позиції також завжди має Дніпровський національний університет ім. О. Гончара», – сказав директор департаменту вищої освіти Олег Шаров.

На четвертому місці у топ-10 розташувалася Львівська політехніка – туди надійшло майже 43,5 тис. заяв від понад 20,5 тис. вступників.

Майже однакову кількість заяв подали в Київський національний торговельно-економічний університет (34 тис. 520) та Національний авіаційний університет (34 тис. 336). Ці виші обрали відповідно 17 тис. 206 та 18 тис. 698 вступників.

Далі у рейтингу Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова (28 тис. 522 заяви від 15 тис. 933 вступників), Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича (27 тис. 633 заяв від 13 тис. 257 вступників) та Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (26 тис. 697 заяв від 14 тис. 440 вступників).

Закриває топ-10 Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. Він отримав трохи більше 24 тис. заяв від 13 тис. 531 вступника.

Як повідомляв УНІАН, раніше МОН оприлюднило топ-10 спеціальностей з найвищим прохідним балом: у лідерах «Стоматологія», «Міжнародне право», «Міжнародні відносини» та «Фармація».