Для вступу на магістратуру за спеціальністю "міжнародне право" запровадять ЗНО

Наступного року фахове випробування для вступу до магістратури за технологією ЗНО планується запровадити і для спеціальності 291 "міжнародне право". Про це повідомив начальник відділу нормативного забезпечення вищої освіти МОН Дмитро Кумков під час регіональної наради у ДНУ ім. Олеся Гончара, передає прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Читайте такожУ Дніпрі визнали кращий юридичний виш регіону"Міжнародне право" визначається як вища юридична освіта (згідно з постановою Кабміну від 29 квітня 2015 р. № 266 – Ред.). Студенти цієї спеціальності мають бути в рівних умовах з іншими правниками та підтвердити свою кваліфікацію на відповідному іспиті», - зазначив він.

Зазначається, що минулорічний експеримент із відбору й зарахування студентів на спеціальність 081 «Право» у форматі ЗНО пройшов вдало. У ньому взяли участь 9 ВНЗ України. Враховуючи успішність пілотного проекту, цього року проведення тестування поширили абсолютно на усі виші.

Зовнішнє оцінювання передбачає три блоки: «Право», «Іноземна мова» й «Тест загальної навчальної правничої компетенції» (ТЗНПК). Завдання базового блоку тесту «Право» містить 70 питань з шести правничих дисциплін.

ТЗНПК є швидкісним тестом, оскільки юристам на практиці доводиться часто опрацьовувати велику кількість документів в короткі терміни. Він включає в себе завдання на критичне, аналітичне та логічне мислення. Третя частина тесту «Іноземна мова» пропонує завдання на вибір з трьох мов: англійської, німецької, французької.

Крім того, додатково підготовлено інформаційний буклет з рекомендаціями для вступників, як готуватися до ЗНО. Також розроблено демонстраційний тест із ключами. У МОН обіцяють, що невдовзі ці матеріали з’являться на сайті відомства.