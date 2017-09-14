У МОН назвали найпопулярніші спеціальності серед цьогорічних абітурієнтів

Під час цьогорічної вступної кампанії найбільш популярними серед вступників на бакалаврат були спеціальності «Філологія», «Право» та «Менеджмент».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки України, на них було подано відповідно 85,526 тис., 74,055 тис. і 59,393 тис. заяв.

Також серед лідерів – «Медицина», «Комп’ютерні науки», «Туризм», «Середня освіта», «Психологія» і «Економіка» (від 46 тис. до 40 тис. заяв).

На останньому місці ТОП-10 «Інженерія програмного забезпечення» – 33 тис. заяв.

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«Ми бачимо, що традиційно такі спеціальності як «Право», «Менеджмент», «Туризм» та «Економіка» залишаються одними із найбільш популярних у абітурієнтів навіть при тому, що вони не затребувані на ринку праці. При цьому високі щаблі у рейтингу займають й потрібні економіці спеціальності, такі як «Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення», - сказав директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Найменш затребуваними цього року виявилися «Богослов’я» (185 заяв без урахування духовних ВНЗ) та «Гідроенергетика» (193).

«На жаль, серед найменш популярних спеціальностей залишаються й ті, які зараз потрібні на ринку праці, наприклад, спеціальність «Атомна енергетика», - зауважив Шаров.