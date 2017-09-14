У МОН назвали найпопулярніші спеціальності серед цьогорічних абітурієнтів
Найменш затребуваними цього року виявилися «Богослов’я» та «Гідроенергетика».
Під час цьогорічної вступної кампанії найбільш популярними серед вступників на бакалаврат були спеціальності «Філологія», «Право» та «Менеджмент».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки України, на них було подано відповідно 85,526 тис., 74,055 тис. і 59,393 тис. заяв.
Також серед лідерів – «Медицина», «Комп’ютерні науки», «Туризм», «Середня освіта», «Психологія» і «Економіка» (від 46 тис. до 40 тис. заяв).
На останньому місці ТОП-10 «Інженерія програмного забезпечення» – 33 тис. заяв.
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«Ми бачимо, що традиційно такі спеціальності як «Право», «Менеджмент», «Туризм» та «Економіка» залишаються одними із найбільш популярних у абітурієнтів навіть при тому, що вони не затребувані на ринку праці. При цьому високі щаблі у рейтингу займають й потрібні економіці спеціальності, такі як «Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення», - сказав директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.
Найменш затребуваними цього року виявилися «Богослов’я» (185 заяв без урахування духовних ВНЗ) та «Гідроенергетика» (193).
«На жаль, серед найменш популярних спеціальностей залишаються й ті, які зараз потрібні на ринку праці, наприклад, спеціальність «Атомна енергетика», - зауважив Шаров.