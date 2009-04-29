Телеглядачі одержать спецкнопку для реклами

Глядачі британського платного телеканалу Sky найближчим часом дістануть можливість керувати переглядом реклами за допомогою спеціальної кнопки на пульті. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на портал The Campaign.

Передплатники каналу, натиснувши певну кнопку на пульті, дістануть доступ до розширених версій рекламних роликів, а також промо-матеріалів, що включають невеликі ролики про те, як знімалася та чи інша реклама. Тривалість додаткових епізодів може становити від двох хвилин до двох годин.

Першими компаніями, які скористаються можливостями Sky, стануть Warner Brothers, T-Mobile і MacMillan Cancer Support. Зокрема, додаткові епізоди будуть доступні абонентам Sky при перегляді реклами фільму Warner Brothers "Гаррі Поттер і принц-напівкровка".